Tragédia: casal de Votuporanga morre nos EUA 

O Departamento de Polícia de Barnstable trata as mortes de Luiz Castro Junior, 44, e Aline de Lima Ferreira, 38, como assassinato seguido de suicídio, segundo a promotoria. Uma ‘vaquinha’ on-line foi criada para ajudar no translado do corpo da votuporanguense.

Uma tragédia envolvendo uma família de Votuporanga/SP, com duas mortes, ganhou as manchetes da imprensa em Barnstable, Massachusetts, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (2.set).

De acordo com órgãos de imprensa norte-americana, segundo a promotoria, o Departamento de Polícia de Barnstable está tratando as mortes dos brasileiros Luiz Castro Junior, 44, e Aline de Lima Ferreira, 38, como assassinato seguido de suicídio.

O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira, na casa onde o casal morava com os dois filhos em Hyannis Port e, para os detetives, as primeiras evidências sugerem que Castro matou a esposa a facadas e depois tirou a própria vida. No histórico, a polícia foi acionada pelos vizinhos às 2h48min pensando se tratar de um assalto e quando invadiu a casa número 66 da Murray Way encontrou os dois corpos. As crianças de 7 e 11 anos estavam no interior da residência e, segundo a promotoria, assistiram ao crime.

Os menores foram levados para os cuidados de autoridades estaduais e posteriormente abrigados por uma amiga da família. Os corpos dos brasileiros removidos para autopsia.

Ajuda para translado

Amigos brasileiros da família de Aline, que é filha da votuporanguense Terezinha Lima, abriram uma ‘vaquinha’ on-line para pedir apoio financeiro que auxiliará no translado do corpo para o Brasil. A campanha no site “Gofundme” foi iniciada por Talita Zema Camilo: “Com o coração partido, peço sua ajuda com uma situação infeliz que estamos enfrentando”, disse ela no apelo.

O recurso arrecadado também será revertido no cuidado das crianças, que estão sob cuidados temporários de uma família, e que não tem condições financeiras para adicionar mais dois filhos além dos seus. “Vamos nos unir para ajudar a cuidar dessas crianças e dar um último adeus a essa mãe. Qualquer ajuda significará muito para essas crianças”, escreveu Talita.