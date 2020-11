Traficante tenta correr e acaba preso pela PM

Um traficante tentou escapar da abordagem da Polícia Militar de Votuporanga, mas acabou preso na última terça-feira (3) no bairro Pró-Povo. Integrantes da equipe DELTA, VTR16328, com apoio do CGP 3, avistaram o suspeito correr e tentar ligar uma motoneta com a aproximação da POLÍCIA.

Ele foi interceptado e portava duas porções de maconha. Em vistoria na casa dele, os policiais encontraram meio ‘tijolo’ e outras 53 porções da droga, somando cerca de 600 gramas, além de balança de precisão. O traficante foi levado para DISE e autuado em flagrante pelo crime. Pode pegar até 15 anos atrás das grades.