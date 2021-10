Traficante em liberdade provisória é preso por tráfico de drogas 

‘Vitinho’, de 23 anos, foi preso novamente pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) no bairro Bom Clima, na zona leste de Votuporanga/SP.

Um indivíduo de 23 anos, conhecido como ‘Vitinho’, que estava em liberdade provisória, foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, por policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) nesta segunda-feira (25), no bairro Bom Clima, na zona leste de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, V.H.L.C., era investigado pelos agentes da Delegacia Especializada pelo envolvimento na venda de entorpecentes na cidade, ‘Vitinho’, inclusive, estava em liberdade provisória por ter sido flagrado com drogas no ano passado.

Contudo, nesta segunda-feira, a nova prisão foi feita por meio de uma incursão surpresa na casa do indivíduo, que fica na Rua Paschoalino Pedrazoli; no interior da residência, os policiais civis encontraram uma pedra bruta de cocaína, com peso aproximado de 31 gramas o que seriam suficientes para preparar pelo menos 93 porções da droga que seriam revendidas aos dependentes químicos. Além da droga, foram apreendidos também pinos vazios que seriam utilizados para embalar a droga, dinheiro oriundo do tráfico e o celular do investigado que passará por perícia.

“Vitinho” foi preso e conduzido para a sede da DISE, ouvido e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhado para uma Unidade Prisional da região permanecendo à disposição da Justiça.