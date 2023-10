Traficante é preso em fiscalização de trânsito em Populina 

O indivíduo foi flagrado com 13 papelotes de cocaína.

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma fiscalização de trânsito na Avenida Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira, em Populina/SP, na noite da última segunda-feira (16.out).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam uma ação na via, quando o condutor de um VW/Gol, ao visualizar a viatura, tentou se evadir, retornando sentido trevo de Turmalina/SP; no entanto, após breve acompanhamento, os PMs abordaram o veículo.

Em seguida, durante busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi constatado com o condutor, ou no veículo, porém, com o passageiro foram encontrados dois papelotes de cocaína, dentro de sua pochete. Questionado, o indivíduo confessou que durante o trajeto, dispensou um recipiente plástico com cocaína, mediante a confissão e com apoio de outras equipes, foi possível encontrar a droga dispensada, constatando haver no recipiente plástico, onze papelotes do entorpecente.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Fernandópolis/SP, onde o traficante permaneceu à disposição da Justiça.