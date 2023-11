Traficante é preso com maconha, cocaína e crack em Votuporanga 

A Polícia Militar também apreendeu munições para pistola 9mm durante o flagrante na zona oeste.

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes e munições na zona oeste de Votuporanga/SP, na tarde desta sexta-feira (17.nov).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram um indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, transitando em uma motocicleta e em atitude considerada suspeita.

Em seguida, os PMs optaram pela abordagem e iniciaram o acompanhamento do suspeito, sendo que após abordado, localizaram em seu poder meio tijolo de maconha, confirmando as suspeitas da equipe sobre o tráfico de drogas, motivando diligência pela residência do traficante.

Após buscas no imóvel localizado na Rua Maria dos Anjos Matta, os policiais encontraram e apreenderam, no total, 26 tijolos de maconha e outros 6 tijolos fracionados da mesma droga, além de meio tijolo de crack, meio tijolo cocaína, um saco plástico contendo várias porções de crack, um saco plástico contendo várias porções de maconha, 15 munições para calibre 9 milímetros, três balanças de precisão, uma faca, um martelo e uma cédula de R$ 20.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça