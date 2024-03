Traficante é preso com 130 comprimidos de ecstasy em Rio Preto 

O suspeito estava sendo investigado por venda de drogas para jovens frequentadores de baladas na região sul da cidade.

O setor de Investigações Gerais do Núcleo 1º, 2º e 5º Distritos Policiais de São José do Rio Preto/SP prendeu em flagrante um homem investigado pelo tráfico de drogas sintéticas e gourmet para jovens frequentadores de baladas na região sul da cidade. A ação foi feita na última quinta-feira (27.mar), no Jardim Maria Lúcia, na região norte.

Segundo a polícia, ele foi preso após os investigadores fazerem campana na casa dele. O investigado estava com 130 comprimidos de ecstasy, tablete de maconha e dry (tipo de haxixe), além de uma balança digital e uma quantidade significativa de dinheiro arrecadado com o tráfico.

Ele ficou preso à disposição da justiça. As investigações continuam em andamento.