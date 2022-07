‘Trabalho para melhorar a vida das pessoas’, diz Carlão Pignatari em visita a municípios da região 

Presidente da Alesp esteve em Palestina, Orindiúva, Paulo de Faria, Riolândia e Cardoso nesta terça-feira.

O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado Carlão Pignatari, visitou, nesta terça-feira (12.jul), cinco municípios da região noroeste paulista: Palestina, Orindiúva, Paulo de Faria, Riolândia e Cardoso. Ele se encontrou com a população e autoridades locais, como prefeitos e prefeitas, vereadores, representantes da sociedade civil, entre outros, e falou sobre conquistas para as cidades e desafios futuros.

“Eu trabalho para melhorar a vida das pessoas, fomentar o desenvolvimento econômico e social das cidades da nossa região. Moramos no melhor Estado do país e na melhor região do Estado, que é o noroeste paulista. Vamos continuar trabalhando para trazer mais desenvolvimento, mais saúde, mais educação e infraestrutura, e segurança e oportunidades que possam chegar a todos”, disse Carlão Pignatari.

O prefeito de Palestina, Reinaldo Cunha, falou da importância do trabalho do presidente da Alesp para a cidade. “Nossa eterna gratidão a você, Carlão. Pode contar comigo e com a população de Palestina”, disse. “Você não mede esforços para nos ajudar. Tudo que a gente já pediu, você nos atendeu”, completou Cunha, que falou das obras em andamento na cidade e da relação transparente com o governo estadual.

A prefeita de Orindiúva, Mireli Martins, afirmou que o atendimento do deputado é diferenciado e de resultados. “O que você está fazendo pela nossa cidade e região é um marco para nós. Você [Carlão] realmente tem um olhar especial e isso é uma virtude, porque tem gente que não é assim. Sempre que a gente te procura, você está disposto a ajudar. Por isso nosso muito obrigado, em nome de toda a população”, disse.

Já o prefeito de Paulo de Faria, Mário do Coti, lembrou das conquistas intermediadas por Carlão Pignatari para a cidade. Entre eles, estão veículos para a saúde, como van e ambulância, e um novo caminhão basculante, que está a caminho. “O Carlão é parceiro antigo de Paulo de Faria e nós só temos a agradecer e continuar apoiando esse grande homem público, que tem trabalhado muito para mais conquistas”, afirmou.

Chefe do Executivo de Riolândia, Toninho Santana contou sobre a ajuda de Carlão Pignatari para o desenvolvimento da cidade. “Essa é a importância do Carlão para a nossa cidade, e não é de agora. Sempre somos muito bem recebidos. Carlão pensa nas pessoas, não no mandato. Ele gosta do povo riolandense e somos gratos por toda a ajuda, como a concessão de Bolsa Trabalho para 140 famílias do nosso município”, disse.

Em Cardoso, o presidente da Alesp foi recebido pelo prefeito Tucura e a vice-prefeita Silvia Teixeira. Antes, Carlão Pignatari concedeu uma entrevista à rádio Cidade FM 88,5. Lá, falou das ações na cidade e dos investimentos do governo estadual na região. Somente em rodovias e vicinais, o governo paulista está investindo perto de R$ 15 bilhões, gerando emprego e renda para milhares de pessoas.

Nesta quarta-feira, o presidente da Alesp, cumpre agenda em Votuporanga e região, por exemplo: às 7h30, visita à padaria Peter Pão e entrevista na Rádio e TV Unifev; Cosmorama, às 9h10; Pontes Gestal, às 11h, no Bar do Vô (cachoeira de São Roberto); Américo de Campos, às 13h, no auto posto Noroeste; Álvares Florence, às 14h30; Parisi, às 16h; Meridiano, às 18h; e 19h30, em Valentim Gentil.