Trabalhador rural é preso suspeito de estuprar menina de 6 anos em Novais 

Médica de unidade de saúde acionou a Polícia Militar após fazer exames clínicos que constataram os sinais da violência sexual na criança, que disse ter sido ameaçada de morte.

Um trabalhador rural de 43 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 6, em Novais/SP. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (4.jan).

Segundo o boletim de ocorrência registrado como estupro de vulnerável, a médica de uma unidade de saúde acionou a Polícia Militar após fazer exames clínicos que constataram os sinais da violência sexual na criança.

No local, a médica informou à polícia que a menina estava assustada e relatou ter sido ameaçada de morte pelo homem.

Ainda de acordo com o B.O., a mãe da vítima, por sua vez, contou que levou a filha ao hospital após suspeitar do crime. Ela disse que a menina filha reclamou de dores nas partes íntimas e no abdômen, além de ver sangue na calcinha dela.

Em depoimento, a menina narrou o estupro e disse que o suspeito morava na casa da avó. Ele foi localizado na residência da idosa e preso em flagrante por estupro.

A criança passou por exame de corpo de delito. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1