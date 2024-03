Torneio do Sessentão JL Madeiras arrecada alimentos para Santa Casa

O grupo promoveu um torneio beneficente cujo propósito era arrecadar alimentos para a Santa Casa de Votuporanga.

No último mês, a tarde de sexta-feira no Assary ganhou um novo significado quando a turma do Sessentão decidiu unir forças em prol de uma causa nobre. O grupo promoveu um torneio beneficente cujo propósito era arrecadar alimentos para a Santa Casa de Votuporanga.

Seis times, cada um composto por atletas sessentões solidários, participaram do torneio. A única condição para a entrada na competição era a contribuição de alimentos não perecíveis, incluindo macarrão, óleo e leite. A ideia foi bem recebida pelos jogadores, resultando em uma generosa arrecadação para o Hospital.

A iniciativa foi concebida por três membros da turma do Sessentão: Pituca, Nei e Dorfo. O evento contou ainda com a contribuição fundamental do proprietário da JL Madeiras, João Lamon, que não apenas patrocinou o campeonato, mas também doou os insumos para um delicioso churrasco que complementou o ambiente festivo.

Ele expressou seu compromisso com a comunidade: “Eu sei o quanto é difícil gerenciar uma empresa, e imagino que administrar a Santa Casa seja ainda mais desafiador. São muitas pessoas envolvidas, desde colaboradores até médicos, todos trabalhando incansavelmente. Este é o lugar onde mais precisamos oferecer apoio, pois muitas vidas dependem dele. Se todos puderem contribuir um pouco, podemos fazer uma grande diferença”, enfatizou.

A Santa Casa, como instituição de saúde referência para a comunidade, enfrenta constantemente desafios significativos. “A despesa para manter suas operações é elevada, e as doações provenientes de eventos como o Torneio Beneficente do Sessentão JL Madeiras representam uma fonte crucial de sustentação”, complementou.

Foram arrecadadas centenas de quilos de macarrão, óleo e leite que foram destinados para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “A solidariedade demonstrada pelos sessentões e pela JL Madeiras serve como um exemplo inspirador para todos nós. Pequenos gestos, quando multiplicados, podem criar um impacto significativo na vida daqueles que mais precisam. Nosso muito obrigado”, finalizou Rosemir Lopes (conhecido como Milão), responsável pela Captação de Recursos da Santa Casa.