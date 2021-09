Torneio da raça Gir Leiteiro da 58ª EXPO Rio Preto mobiliza criadores de vários estados

Chegada de animais movimenta Recinto de Exposições. Cerca de 20 fêmeas bezerras, novilhas e vacas participarão do concurso leiteiro.

A 58ª EXPO Rio Preto 2020-2021 – Edição Especial Julgamentos tem início oficialmente apenas no dia 29 de setembro (quarta-feira), mas já é grande a movimentação no Recinto de Exposições ‘Alberto Bertelli Lucatto’, em São José do Rio Preto. O torneio leiteiro começa no próximo domingo (26) com a contagem da produção diária de cada animal.

Cerca de 20 fêmeas da raça Gir Leiteiro, entre bezerras, novilhas e vacas, vindas de fazendas de vários estados como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo, participarão de dois concursos que serão realizados na programação da 58ª EXPO: o torneio leiteiro e o julgamento, voltado para as características físicas da raça.

Conquistar título em um deles agrega e muito ao criador. “Não é apenas o animal premiado, mas todo o rebanho passa a ser mais valorizado com um título conquistado em uma exposição ranqueada. Isso melhora comercialmente para o produtor. É como se fosse um selo de qualidade”, explica Fausto Cerqueira, superintendente técnico de exposições da Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL), que será um dos avaliadores na 58ª EXPO Rio Preto.

Segundo Cerqueira, para o torneio leiteiro serão contadas 10 ordenhas, com intervalo de 8 horas, ou seja, às 6h, às 14h e às 22h. A vencedora será conhecida em 29 de setembro, quando termina o torneio. “Ganha o animal que tiver a maior média de produção. Após as 10 ordenhas, descartamos a de maior pesagem e fazemos a média das outras nove”, explica o superintendente da ABCGIL. O concurso leiteiro é dividido em três categorias: Fêmea Jovem (até 36 meses), Vaca Jovem (de 36 a 48 meses) e Vaca Adulta (acima de 48 meses).

Julgamento

Com início programado para 30 de setembro, a pista de julgamento analisa características da raça Gir Leiteiro relacionadas à produção do leite. “São características físicas diferentes das de animais de corte. Na pista, são analisados critérios como musculatura e base de sustentação, além de características específicas da raça”, conta Cerqueira. A pista de julgamento envolve bezerras, novilhas e vacas de 8 a 144 meses.

58ª EXPO Rio Preto

Programada para o período de 29 de setembro a 3 de outubro, a 58ª EXPO Rio Preto 2020-2021 – Edição Especial tem coordenação geral da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, coordenação institucional da ACIRP (Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto) e a inédita coordenação das raças zebuínas pela ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu). Também conta com o apoio institucional da UNIRP (Centro Universitário de Rio Preto).

A 58ª edição é dedicada exclusivamente para julgamentos de raças, campeonato leiteiro e outras competições do setor. Em cumprimento às medidas sanitárias de combate à covid-19, não haverá presença de público, sendo fechada para criadores.

Nove raças de gado de corte e leiteiro deverão participar do evento, sendo elas: Nelore Padrão, Nelore Mocho, Tabapuã, Guzerá, Indubrasil, Simental, Simental Leiteiro, Gir Leiteiro e Girolando. Além disso, as raças de equino Mangalarga Marchador e Mangalarga Paulista também marcarão presença na feira.

58ª EXPO Rio Preto 2020-2021 – Edição Especial Julgamentos