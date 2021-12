Tornado atinge sudeste dos EUA; governador do Kentucky fala em pelo menos 50 mortos

“Esse vai ser um dos piores danos provocados por tornados que nós vimos em muito tempo”, afirmou ele em uma entrevista à televisão local WLKY na manhã deste sábado (11). Ele declarou estado de emergência e ativou a guarda nacional do estado para auxiliar no socorro das áreas afetadas.

Em Illinois, o tornado derrubou boa parte de um armazém de distribuição da Amazon. Neste sábado, a polícia do condado confirmou que a instalação desabou parcialmente. As informações são do jornal “Washington Post”.

Segundo a Deutsche Welle, no estado de Missouri, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em desabamentos de edifícios.

O chamado “tornado quádruplo” foi mais forte e longo do que o normal para esta época do ano, conforme especialistas consultados pelo “Washington Post”.

Autoridades de quatro estados – Illinois, Missouri, Kentucky e Tennessee – reportaram vários danos, como a derrubada de estruturas. Várias pessoas também ficaram presas nos locais afetados.

Ainda de acordo com o jornal, o tornado, que atravessou da cidade de Monette, no estado de Arkansas, a Mayfield, uma das cidades mais atingidas no Kentucky, pode ter percorrido mais de 380 quilômetros. Caso tenha permanecido em contato com o solo sem interrupção, será a trilha de tornado mais longa na história dos EUA e a primeira a cruzar quatro estados.