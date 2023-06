Torcida protesta em empresa de Leila e pede reforços no Palmeiras: “Avião não é contratação” 

Organizada foi até a sede da Crefisa, levou faixas em que diz estar fechada com “elenco e comissão técnica” e puxou músicas ironizando a compra do avião feita pela presidente.

A Mancha Alviverde, principal torcida uniformizada do Palmeiras, realizou na manhã desta quinta-feira um protesto em frente à sede da Crefisa, patrocinadora do clube e empresa de Leila Pereira, presidente do Verdão.

A principal reclamação é pela demora na contratação de reforços, incômodo já demonstrado na semana em uma nota divulgada nas redes sociais da organizada. Além disso, foram citados os preços dos ingressos, tidos por eles como “o mais caro do Brasil”.

Além de faixas com recados como “fechados com elenco e comissão técnica” e “qualifique o elenco”, os torcedores puxaram cantos ironizado a compra do avião feita por Leila para uso do Verdão.

Alguns dos gritos foram:

“Qual a explicação? Saiu Danilo e chegou o avião”

“Olê-lê, olá-lá, o avião vem aí e o bicho vai pegar”

“Ô tia Leila, preste atenção, o avião não é contratação”

“Olha quem chegou, é o avião, volante do Porco”

“P… que o pariu, é o ingresso mais caro do Brasil”

A Mancha era uma aliada de Leila Pereira até a presidente vencer a eleição, no fim de 2021. Logo no início da gestão, porém, ela rompeu a relação com a organizada por entender que houve falta de lealdade em protestos meses depois de assumir o cargo. Desde então, a uniformizada tem sido crítica frequente da gestão.

No evento em que recebeu a aeronave da Embraer que a delegação do Palmeiras deve usar a partir do próximo mês, Leila falou sobre a possibilidade de contratações e avisou que não cometeria nenhuma loucura financeira.

A principal lacuna no elenco está no meio-campo. Desde a saída de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, o clube não contratou uma reposição e deve tentá-la na janela que abre na semana que vem.

Zé Rafael foi adaptado na função diante disso, mas o camisa 8 sofreu um estiramento no joelho, está em tratamento e a única opção de origem na posição agora é Fabinho.

O protesto ocorreu horas antes de o Palmeiras entrar em campo para enfrentar o Bolívar, da Bolívia, às 21h, no Allianz Parque, pela Conmebol Libertadores. O time precisa de uma simples vitória em casa para se classificar com a melhor campanha da fase de grupos, o que aconteceu em quatro das últimas cinco edições.

Até aqui, o Palmeiras fez duas contratações em 2023: Richard Ríos, destaque do Guarani no Paulistão, além de Artur, do Bragantino. O meio-campista tem sido reserva, enquanto o atacante se tornou um dos principais nomes da equipe de Abel Ferreira.

*Com informações do ge