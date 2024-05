Torcida Mancha Verde de Votuporanga adere à mobilização de ajuda ao RS 

Podem ser doados roupas em geral, água mineral, alimentos não-perecíveis, ração para pets, entre outros itens.

As torcidas uniformizadas, no geral, têm trabalhado nos últimos anos em ações de integração na sociedade, com o objetivo de deixar para trás episódios marcados por violência e desarmonia para se juntar aos esforços necessários e que fazem a diferença na vida de muitos. Um bom exemplo deste cenário parte da Mancha Verde de Votuporanga que, assim como a matriz da capital paulista, tem mobilizado os torcedores para arrecadação de doações importantes para atender os necessitados após as inundações provocadas pelas chuvas no Estado do Rio Grande do Sul.

“Nós, da Mancha Verde de Votuporanga, temos em mente que o que vale nessa vida é sempre ajudar o próximo. Então, estamos solicitando ajuda de todos para mandar esses suprimentos arrecadados para o pessoal de lá. Na cidade vamos contar com um ponto de apoio/arrecadação que é o Clube de Campo do Assary. Nossa entrega será na sexta-feira, dia 10/05, na parte da manhã. Estamos pedindo ajuda em Pix também, para comprar fardos de água potável e ração para os animais”, descreve a publicação.

Os palmeirenses lançaram nas redes sociais a ação: “S.O.S. RS”, que arrecada roupas em geral, cobertas, toucas e agasalhos em bons estados de conservação. Também são recolhidos alimentos não-perecíveis, ração para pets, entre outros itens. Também foi disponibilizada a chave Pix 17996275165 (Fabiana Araújo Ramos) para a compra de água mineral. Mais informações podem ser obtidas com a Amanda pelo telefone (17) 99733-4606.