Torcida empurra, mas CAV estreia com derrota para o Grêmio Prudente 

Em duelo na Arena Plínio Marin, na noite desta quarta-feira, o Votuporanguense sofreu um gol em cada tempo e deixou o campo sob vaias; próximo compromisso é no sábado, às 15h, contra o União Suzano, fora de casa.

A noite desta quarta-feira (24.jan) era de boas expectativas para o torcedor Alvinegro que comprovou ser apaixonado pelo Clube Atlético Votuporanguense e compareceu à Arena Plínio Marin para a estreia do time no Campeonato Paulista da Série A3: 3.319 torcedores pagantes para uma renda de R$ 44.340,00. O show de público à parte, o primeiro jogo oficial do estádio com a nova iluminação terminaria com vaias de parte da torcida do Votuporanguense.

Com a bola rolando

O primeiro tempo foi bastante movimentado na Arena Plínio Marin. Os 50 minutos (com o acréscimo) iniciais fizeram a nova iluminação do estádio virar apenas um detalhe. Com 20 minutos, um amarelo para cada lado e o Grêmio Prudente com duas substituições forçadas, em razão de questões físicas, pelo que pareceu. Wagner e Wandson saíram, Coutinho e Luquinha entraram. Autor de nove gols em 2023, Luquinha aproveitou a sobra em cobrança de escanteio e não desperdiçou. Antes disso, os visitantes apresentavam mais volume, subindo a marcação. Atrás do placar, o CAV acordou e obrigou Luiz a trabalhar bastante em jogadas pelo alto. As defesas foram determinantes para levar o Grêmio em vantagem para o descanso.

Precisando empatar, o Votuporanguense teve mais iniciativa no segundo tempo. E a postura gremista ajudou. Mesmo assim, o time de Rogério Corrêa não conseguiu produzir algo muito além das bolas altas, e Luiz foi virando o principal nome da partida lá atrás. Até que o Grêmio Prudente encaixou um contra-ataque e chegou ao segundo gol. Na tentativa frente a frente, Coutinho parou em João Paulo, mas ela sobrou novamente para Luquinha empurrar para a rede, sem dificuldade. Houve reclamação do time da casa, sobre um suposto toque de mão do atleta do Grêmio no início da jogada.

O roteiro não sofreu muitas alterações depois de o Carcará ampliar, e as defesas do experiente goleiro Luiz (que completa 41 anos no próximo dia 7) permaneceram sendo protagonistas na vitória gremista.

Pouca paciência

Nas arquibancadas da Arena Plínio Marin foi possível ver que a intensidade do amor pelo Alvinegro é semelhante à da falta de paciência. E por isso, nem mesmo sendo a estreia do CAV no Paulistão A3 o torcedor perdoou, e assim, o primeiro jogo oficial do estádio com a nova iluminação terminou com vaias de parte da torcida do Pantera Alvinegra. Logo após sofrer o segundo gol, aliás, por volta dos 35 minutos do segundo tempo, alguns torcedores já se dirigiam aos portões de saída.

Próximo compromisso

O Votuporanguense volta a campo no próximo sábado (27), às 15h, em duelo válido pela segunda rodada, desta vez, fora de casa, quando visita o União Suzano.