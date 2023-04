Torcida do Palmeiras ultrapassa a do São Paulo e assume terceiro lugar no país 

Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest mostra diferença dentro da margem de erro.

Uma marca dos levantamentos do tamanho de torcidas no Brasil é a disputa paulista, entre Palmeiras e São Paulo, pela terceira posição. E “O Maior Raio-X do Torcedor” mostra os palmeirenses à frente dos tricolores.

Mesmo que com uma diferença dentro da margem de erro, o Palmeiras é o terceiro colocado no ranking das torcidas brasileiras com 9%, contra 8% dos são-paulinos, segundo a Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest.

Numa análise das cinco regiões brasileiras, percebe-se que essa ultrapassagem palmeirense tem como ponto importante o fato de o clube hoje ter uma torcida mais nacional numa comparação com o São Paulo.

O alviverde tem 54% dos seus torcedores no Sudeste, contra 64% do São Paulo. “Fora de casa”, empata com o rival no Sul, com 12% para cada, mas vence no Nordeste (20% a 14%), no Norte (6% a 5%) e no Centro-Oeste (8% a 6%).

Era vitoriosa influencia

“Esse resultado, com o Palmeiras numericamente à frente do São Paulo, dentro da margem de erro, tem a influência direta da era vitoriosa que o Palmeiras vem vivendo nos últimos anos”, analisa Felipe Nunes, diretor da Quaest Consultoria e Pesquisa, que comandou o trabalho.

De 2015 para cá, o clube venceu duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2021), duas Copa do Brasil (2015 e 2020), três Brasileirões (2016, 2018 e 2020) e em 2023 já faturou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Paulista.

Já o São Paulo tem como última grande taça a Copa Sul-Americana de 2012, algo pequeno diante do período glorioso vivido pelo clube no início dos anos 1990, sob o comando de Telê Santana, e na primeira década deste século, quando decretou a maior sequência de títulos do Campeonato Brasileiro na Era dos Pontos Corridos com o tricampeonato de 2006, 2007 e 2008.

Metodologia

A Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest fez 6.507 entrevistas com torcedores de 16 anos ou mais em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.

Top 12 maiores torcidas do Brasil

Flamengo – 24%

Corinthians – 18%

Palmeiras – 9%

São Paulo – 8%

Atlético Mineiro e Cruzeiro – 5%

Vasco – 4%

Grêmio e Santos – 3%

Bahia, Internacional e Sport – 2%

*Com informações da CNN