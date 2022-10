Torcida do Mirassol esgota ingressos para a final da Série C 

Há disponibilidade de ingressos no setor visitante, onde ficarão os torcedores do ABC; decisão é neste sábado, às 17h.

Está esgotada a carga de 9,2 mil ingressos para o jogo de volta da final da Série C do Brasileiro, entre Mirassol e ABC. Restam apenas as entradas do setor visitante destinado ao clube potiguar.

A partida é neste sábado (8.out), às 17h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol/SP. Quem vencer, é campeão. O empate leva a decisão para os pênaltis.

A equipe paulista quer voltar a conquistar um título nacional em casa, dois anos depois de ser campeão da Série D contra o Floresta-CE. O técnico do Leão, Ricardo Catalá, exaltou o apoio dos torcedores, que esgotaram os ingressos na última terça-feira.

“A gente pediu e o torcedor veio. Isso nunca aconteceu na história do clube: os ingressos se esgotarem quatro dias antes do jogo. É uma demonstração do quanto o torcedor enxerga em nós o que ele gostaria de ver, e uma equipe que o represente. Peço que eles venham animados para fazer barulho e que entendam que é uma final. Que eles nos apoiem e tenham paciência, que eles nos apoiem”, pediu o treinador do Mirassol.

O Leão conquistou o acesso inédito à Série B com uma vitória diante da Aparecidense, na última rodada do quadrangular do acesso. O time teve a melhor campanha na primeira fase, com 33 pontos conquistados. Na segunda fase, foram três vitórias e três empates, mesma campanha do ABC, que estava no outro grupo.

“Nosso objetivo é fazer um jogo à altura da campanha que nós temos em casa. Não tem nada ganho, é 50% para cada lado. Nosso objetivo é fazer um grande jogo, como a gente sempre fez em casa. Objetivo é presentear o torcedor com um espetáculo.”

O desempenho do Mirassol como mandante é de encher os olhos. Neste ano, o aproveitamento é de 71,6%. Somente na Série C, sobe para 80,5%. Na competição nacional são 12 jogos no Maião, com retrospecto de nove vitórias, dois empates e uma derrota (para o Vitória, na penúltima rodada da primeira fase, quando a equipe já havia garantido sua classificação).

“A gente quer estar à altura do desafio, quer muito conquistar o título, a gente entende que é uma forma de continuar contribuindo com o crescimento do clube, é uma forma de presentear o torcedor e a comunidade que se envolveu nessa reta final. Esforço, dedicação e entrega não vai faltar. Tudo que a gente puder fazer para conquistar o título, a gente vai fazer”, finalizou Ricardo Catalá.