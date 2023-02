Torcedores do Santos invadem o CT e ameaçam elenco e presidente: “Contrata ou renuncia” 

Grupo conversou com os jogadores antes do treino comandado por Odair Hellmann.

Um grupo de torcedores do Santos invadiu o CT Rei Pelé nesta quinta-feira (2.fev) pela manhã para cobrar respostas do presidente Andres Rueda sobre o planejamento do clube para a temporada. O elenco também foi alvo das críticas.

“O recado é simples, direto e claro: Rueda, contrata ou renuncia. O Santos precisa de um comando à sua altura. Estamos fartos de promessas. Queremos e precisamos de uma atitude que mude drasticamente os rumos do Glorioso Alvinegro, e iremos reivindicar a postura de vencedor até nossa última gota de suor”, diz um trecho do comunicado publicado pelos torcedores.

O grupo se concentrou nos arredores do centro de treinamento pela manhã, momentos antes do início do treinamento comandado por Odair Hellmann. Os torcedores invadiram o terreno do clube e foram ao gramado cobrar explicações do elenco e pedir melhores resultados no Paulistão.

Próximo compromisso

No próximo sábado, às 18h, no Morumbi, o Peixe enfrenta o rival Palmeiras. O clássico é válido pela sexta rodada do Paulistão e, em caso de vitória, o Santos quebra um incômodo tabu de dez jogos sem vencer o Verdão.

O Santos tem apenas seis pontos somados no estadual, ocupa a última colocação do Grupo A e corre o risco de, pelo terceiro ano seguido, brigar contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Para complicar ainda mais a situação, o time perdeu o venezuelano Soteldo, que será operado por conta de dores no ombro.