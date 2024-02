Torcedores do Corinthians protestam após derrota para o São Paulo: “Joga por amor ou terror” 

Timão perde a terceira seguida no Paulistão e vê clima tenso na Neo Química Arena.

A queda da invencibilidade contra o São Paulo na Neo Química Arena terminou com protestos. Depois do apito final, os torcedores do Corinthians reclamaram do terceiro jogo consecutivo com derrota, situação que atrapalha o Timão no Campeonato Paulista.

Principalmente do setor norte, o canto foi no tom de “joga por amor ou joga por terror” e “tem que ser homem para jogar no Coringão”.

Foi a primeira derrota do Corinthians para o São Paulo na arena depois de 19 partidas; o Corinthians soma 11 triunfos, sete empates e agora uma derrota contra o Tricolor.

O Corinthians tem apenas três pontos no Paulistão e ocupa a segunda colocação do Grupo C do Campeonato Paulista. Na próxima rodada, pressionado, o Timão enfrenta o Novorizontino no domingo, a partir das 11h.

*Com informações do ge