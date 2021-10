Tóquio afirma ter evitado 450 milhões de ataques cibernéticos durante as Olimpíadas e Paralimpíadas 

Apesar do alto número, quantidade é quase 5x menor do que as tentativas durante os Jogos de Londres, em 2012.

A organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio afirmou que, entre a abertura das Olimpíadas e o encerramento das Paralimpíadas, conseguiu bloquear cerca de 450 milhões de tentativas de ataques cibernéticos direcionados ao site oficial das competições.

O alto número, porém, é bem menor do que a expectativa dos organizadores e do que outras edições do evento. Em Londres-2012, a organização teve que lidar com 2,3 bilhões de ataques e esperava um número ainda maior na edição japonesa.

Nas Olimpíadas de Inverno de PyeongChang, nas China, foram cerca de 600 milhões de ameaças, também todas bloqueadas pela equipe de segurança do comitê local e do Comitê Olímpico Internacional.

Os detalhes das ameaças não foram revelados, e o Centro Nacional de Preparação para Incidentes e Estratégias para Cibersegurança do Japão afirmou que a organização das competições não foi afetada.

*Informações/ge