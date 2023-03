Titulares do São Paulo iniciam a preparação para última rodada da fase de grupos do Paulistão 

Jogadores que mais atuaram no jogo passado ganharam dois dias de folga e se reapresentaram na terça-feira, no CT da Barra Funda; Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h.

Os titulares do São Paulo se reapresentaram no CT da Barra Funda na última terça-feira (28.fev), após dois dias de folga. Enquanto os reservas treinaram na última segunda, os demais descansaram para recuperar da fadiga.

Com o elenco que tem à disposição, Rogério Ceni comandou atividades no gramado nesta manhã. O Tricolor encara o Botafogo-SP, no próximo domingo, às 16h, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

O time tem de vencer para garantir a primeira colocação do Grupo B e, consequentemente, ficar com o mando de campo nas quartas de final. Em caso de empate ou derrota, precisa contar com um tropeço do Água Santa – adversário das quartas de final e que encara o São Bernardo – para assegurar a liderança.

O treinador ganhou um grande problema no último sábado, ao perder Calleri por lesão. Exames apontaram grave lesão no tornozelo direito e o clube analisa se precisará de cirurgia no local ou não. Ele pode ficar até quatro meses afastado. Da fase final do Paulistão ele já está descartado.

Apesar de o argentino ser mais uma baixa, o departamento médico começa a ficar mais vazio. Igor Vinicius treinou com o grupo durante toda a atividade desta terça. Caio tem alternado entre treinos com o grupo e individual. Diego Costa, David, Welington e Orejuela já iniciaram a transição física.

Moreira e Erison tiveram um avanço mais discreto em suas recuperações na última segunda. Tanto o lateral-direito quanto o centroavante fizeram exercícios no gramado sob a supervisão da fisioterapia. Nesta terça, eles prosseguiram com o tratamento. Arboleda também avançou para esse estágio.

Há a esperança que boa parte dos lesionados estejam à disposição a partir das quartas de final.

Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Arboleda (tendinite no joelho direito), Rafinha (entorse no tornozelo esquerdo) e André Anderson (pubalgia) seguem no Reffis e ainda não têm previsão para retorno.

O São Paulo ainda terá mais quatro treinos até o confronto diante do Botafogo-SP para realizar ajustes e Ceni poder escolher a equipe ideal.

*Com informações do ge