Titulares aprimoram parte técnica em preparação do Santos para jogo contra o Vasco 

Elenco do Peixe trabalhou durante a manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

O Santos segue a preparação para o duelo contra o Vasco da Gama, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste domingo, às 16h, em São Januário.

O elenco do Peixe trabalhou durante a manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. Os jogadores que iniciaram a partida contra o Bahia, na última quarta-feira, realizaram um trabalho físico e aprimoraram a parte técnica.

Os reservas e aqueles atletas que não foram relacionados para o confronto trabalharam a parte tática. O técnico Odair Hellmann deve definir a equipe que irá a campo no treino deste sábado, antes da viagem para o Rio de Janeiro.

O atacante Mendoza é desfalque para esta partida. O colombiano tem uma lesão na coxa direita e realiza tratamento com a fisioterapia do clube. A expectativa é de que esteja à disposição de Odair Hellmann para a partida contra o Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira.

Um provável Santos é formado por: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivid Washington e Lucas Braga.

O atacante Yeferson Soteldo iniciou transição no gramado com a fisioterapia, sem contato com bola. Já o meia Luan Dias segue na transição física. O meio-campista Sandry se recupera de uma infecção e ainda não tem previsão para retornar aos treinos.

*Com informações do ge