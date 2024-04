Titular na Lazio, Felipe Anderson optou pelo Palmeiras por Mundial e Seleção 

Meia de 31 anos vive bom momento na Europa, mas recusou a Juventus para ter maior vitrine no Brasil.

A surpresa no anúncio do Palmeiras na contratação de Felipe Anderson vai além do nome de impacto. O meia-atacante de 31 anos é titular na Lazio, da Itália, e vive uma de suas melhores temporadas na carreira.

Desde 2013 na Europa, Felipe Anderson sempre manteve regularidade nos clubes por onde passou. Além da Lazio, o jogador revelado no Santos defendeu West Ham, da Inglaterra, e teve uma breve passagem pelo Porto, de Portugal.

Agora, aos 31 anos, o meia-atacante vive um de seus auges. Após marcar 12 gols e dar seis assistências na temporada passada, o jogador segue em alta na Lazio – foram cinco gols e sete assistências na atual temporada.

Na última sexta-feira, inclusive, ele fez dois gols na vitória por 4 a 1 sobre a Salernitana, pelo Campeonato Italiano.

O bom momento atual fez o meia-atacante ser cobiçado pela poderosa Juventus, da Itália. A mídia local já dava como praticamente certa a sua contratação, o que tornou ainda mais surpreendente o anúncio do Palmeiras.

Mas então por que deixar a Europa e voltar ao Brasil neste momento? Felipe Anderson enxerga que o Palmeiras é uma grande vitrine para retornar à seleção brasileira e concretizar o sonho de disputar a Copa do Mundo, em 2026. O Mundial de Clubes de 2025 também pesou na decisão.

O Verdão já está classificado para o novo Mundial, e Felipe Anderson poderá disputar o torneio que vai reunir os principais equipes do mundo. Ele acredita que as oportunidades que terá em um clube organizado como o Palmeiras será primordial para mostrar seu valor para o novo técnico da seleção brasileira.

Em 2019, o meia-atacante teve algumas convocações sob o comando de Tite, mas não se manteve na equipe para a Copa de 2022.

O vigor físico de Felipe Anderson foi algo que chamou a atenção do clube alviverde. Atualmente, ele soma 144 confrontos consecutivos pelo time romano.

Os números de Felipe Anderson na Europa, de acordo com o site O Gol:

2023/2024: 44 jogos, cinco gols e sete assistências pela Lazio

2022/2023: 50 jogos, 12 gols e seis assistências pela Lazio

2021/2022: 48 jogos, sete gols e oito assistências pela Lazio

2020/2021: 10 jogos e uma assistência pelo Porto

2020/2021: 5 jogos, um gol e três assistências pelo West Ham

2019/2020: 28 jogos, um gol e seis assistências pelo West Ham

2018/2019: 40 jogos, dez gols e cinco assistências pelo West Ham

2017/2018: 31 jogos, oito gols e dez assistências pela Lazio

2016/2017: 41 jogos, cinco gols e dez assistências pela Lazio

2015/2016: 47 jogos, nove gols e quatro assistências pela Lazio

2014/2015: 37 jogos e 11 gols pela Lazio

2013/2014: 20 jogos e um gol pela Lazio

O atleta teve aprovação da comissão técnica liderada por Abel Ferreira e também da equipe de análise de mercado do clube. Leonardo Holanda, gerente jurídico e de negócios do Verdão, viajou recentemente em duas oportunidades a Roma para avançar a negociação, concluída nesta segunda.

Reforço do Palmeiras a partir de julho, Felipe Anderson ainda disputará a reta final do Campeonato Italiano pela Lazio antes de se apresentar ao Verdão – o contrato dele com o clube palmeirense será válido até dezembro de 2027.

*Com informações do ge