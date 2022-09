Tite valoriza atmosfera competitiva em amistoso e critica falta dura em Neymar: “Lance de tirar da Copa” 

Veja como foi a entrevista do técnico da Seleção após goleada sobre a Tunísia.

O Brasil goleou a Tunísia por 5 a 1, nesta terça-feira (27.set), em Paris, na França, em seu último amistoso antes da Copa do Mundo. Tite, treinador da Seleção, concedeu entrevista coletiva após a partida e destacou o alto grau de competitividade do jogo por conta da maioria de torcedores rivais no estádio e lamentou a falta dura de Bronn em Neymar no primeiro tempo – o adversário foi expulso.

“Estávamos em uma atmosfera onde a maioria da torcida era da Tunísia. Em alguns pontos eu tentava localizar nossos torcedores, eles diluídos. Isso criou uma atmosfera de jogo competitivo. O jogo dentro do campo sabíamos que seria competitivo, leal, mas não imaginava o lance que aconteceu com o Neymar. É lance de tirar um jogador da Copa do Mundo. A forma como foi colocada, não imaginava que tivesse essa situação”, falou.

“Apesar de nós sabermos, e procuramos fazer dois amistosos com equipes que estão no Mundial, pois o grau de exigência é muito alto, físico, técnico e mental. A Tunísia estava com sete jogos de invencibilidade. O espírito competitivo não te permite jogar um amistoso que não tenha um embate emocional, então nós queríamos preparar, e íamos correr esse risco, sim. Mas é aquilo que a gente decidiu”, completou Tite.

Esse foi o 50º jogo do Brasil sob o comando de Tite no ciclo para a Copa do Catar. Neste período, foram 37 vitórias, dez empates e três derrotas, com 111 gols marcados e apenas 19 sofridos.

Questionado sobre a comparação desse ciclo até o Catar com o período pré-Copa do Mundo da Rússia, Tite se esquivou: “É injusto fazer essa comparação comigo mesmo. As experiências são muito mais da prática do que da teoria. O tempo que estamos juntos vai proporcionando um desenvolvimento do trabalho. Antes foi um processo de recuperação, agora foi um processo de construção. Nisso está uma pilastra muito forte, nas relações humanas, pessoas, relação de confiança entre comissão técnica e atletas, essa é bem marcante.”

A convocação final de Tite, dos 26 jogadores para a Copa do Mundo do Catar, acontece no dia 7 de novembro. Mas, antes, uma lista de 55 atletas será entregue à Fifa no dia 21 de outubro. O técnico da seleção brasileira gostaria de soltar esses nomes, mas… “Eu tenho três personagens na minha sala. Tem hora que faz assim (tapando o olho), hora que faz assim (tapando os ouvidos) e hora que faz assim (tapando a boca). Aqui eu não posso fazer isso (tapar a boca), mas eu faço assim (tapa o ouvido) e assim (tapa o olho). A gente vai estar acompanhando bastante. Nessa relação de 55 nomes, eu já coloquei meu voto que é de abrir isso (essa lista). Para mim, é de abrir, pois é uma forma de reconhecimento a uma série de atletas importantes que podem não estar presentes na Copa, mas que estão fazendo um grande trabalho”, falou.

“É por isso que eu busco. Na sequência, é baixar a adrenalina agora, fazer uma reunião de todas as etapas construídas, os trabalhos que fizemos, as datas Fifa que fizemos, o acompanhamento dos atletas neste momento… Aí é aquela reunião de fala e defender as ideias. Palavra de honra que não está (definida a lista). Tem um número grande de atletas, mas não está. Mas temos referências importante nesses dois jogos, de treinos e jogos”, acrescentou.

O primeiro jogo do Brasil será contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, às 16h, no Estádio Lusail. A Seleção ainda enfrenta Suíça, no dia 28, e Camarões, no dia 2 de dezembro, pelo Grupo G.