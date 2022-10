Tite revela três critérios que definirão convocados para Copa e crava sobre lista: ‘Ninguém está garantido’ 

Técnico da seleção brasileira falou abertamente sobre Gabriel Jesus e Dani Alves, nomes que poderão ir à Copa do Mundo.

Há pouco menos de um mês para a data de convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Qatar, o técnico Tite é constantemente perguntado a respeito de diferentes nomes que possam estar na delegação que brigará pelo hexacampeonato mundial.

Na última segunda-feira (10.out), em entrevista ao programa Arena SBT, Tite concedeu entrevista e falou abertamente sobre os processos levados em conta pela comissão técnica na hora de avaliar e convocar um atleta para vestir a ‘amarelinha’. Além disso, o técnico fez questão de cravar que não há um nome sequer garantido na Copa.

“Ninguém está garantido para a Copa, e as pessoas que me conhecem sabem que nós não nos apegamos a isso. O que temos é comprometimento. O que levamos em conta é a história do atleta, o momento do atleta e a história na seleção brasileira”.

“Para pegar como exemplo, na convocação anterior, o Dani jogou contra a Coreia e o Japão. Claro que as questões do momento são levadas em conta, mas o histórico do atleta e pela seleção também são levadas em consideração”.

Tite foi questionado a respeito de dois atletas específicos: Gabriel Jesus e Dani Alves. Ambos vivem momentos distintos na temporada. Enquanto o atacante está brilhando com a camisa do Arsenal, o lateral-direito tem utilizado as instalações do Barcelona para se recuperar de uma lesão.

O técnico da seleção brasileira destacou as qualidades do experiente nome e deu a entender que poderá levar o nome do Pumas para o Mundial, uma vez que o ‘histórico conta’ antes de uma convocação para a Copa do Mundo.

“A pergunta é injusta (de Daniel Alves já está na Copa), porque você pega um atleta em um processo de recuperação, inclusive de uma lesão que ele teve, e a convocação final é daqui a 30 dias. Ela busca e traz todo um componente de avaliação com calma para usarmos a nosso favor”.

“E todas as possibilidades, todos os atletas estarão no seu máximo. Daniel Alves é um ótimo lateral, de boa técnica, bom cruzamento, bom passe, que joga por dentro como armador, consegue dar um componente a mais. Convocação é momento, mas o histórico conta”.

Por fim, sobre Gabriel Jesus, Tite foi mais sucinto e escapou de uma resposta incisiva a respeito do atleta revelado pelo Palmeiras.

“Não, ele (Gabriel Jesus) não está garantido, como ninguém está. Ele está em um ótimo momento, e as oportunidades para outros profissionais tinha. Dentro do leque de oportunizar, ela serve, é normal, para dar o maior número de possibilidade possível. Vou errar? Vou. Vou ser criticado? Vou”, finalizou.

A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo acontecerá no dia 7 de novembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A estreia do Brasil no Mundial será em 24 de novembro, contra a Servia.

*Com informações da ESPN