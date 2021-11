Tite rechaça ir com a Seleção a Brasília e encontrar presidente em caso de hexa na Copa de 2022

Técnico teme uso político da equipe e espera “terceira via” em eleição às vésperas do Mundial. O Brasil pode garantir vaga na Copa do Mundo do Catar caso vença a Colômbia, hoje, às 21h30, em partida válida pela 13ª rodada das Eliminatórias que acontece na Neo Química Arena.

Ainda falta um ano para a Copa do Mundo do Catar, mas o técnico Tite já tomou uma decisão: não irá a Brasília com a Seleção nem antes nem depois do torneio – mesmo em caso de conquista do hexacampeonato.