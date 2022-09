Tite faz duas mudanças para amistoso do Brasil contra a Tunísia 

Seleção terá Danilo e Fred como titulares na partida desta terça-feira, em Paris, a última antes da Copa.

A seleção brasileira encarou frio e chuva no último treino realizado na França, nesta segunda-feira (26.set), e fechou a preparação para o duelo contra a Tunísia com escalação definida. O amistoso acontece às 15h30, dessa terça-feira, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

Sob uma temperatura de 13ºC e com sensação térmica ainda mais baixa, o técnico Tite comandou atividade no Estádio Sébastien Charléty, do Paris FC, e permitiu a imprensa acompanhar apenas os primeiros minutos.

Enquanto os jornalistas estiveram presentes, o grupo realizou um aquecimento e um treino coletivo, mas não houve divisão entre reservas e titulares. A Seleção vai a campo com a escalação que foi esboçada no treino de domingo, com duas novidades.

Do time que venceu Gana por 3 a 0, na última sexta-feira, foram sacados o zagueiro Éder Militão (que atuou como lateral-direito) e o atacante Vini Júnior. No lugar deles entraram Danilo e Fred, respectivamente.

Com as trocas, Lucas Paquetá deixa o centro do campo e passa a jogar pelo lado esquerdo do ataque.

No domingo, Weverton treinou um período com os titulares, mas Alisson seguirá na meta brasileira.

Assim, a Seleção vai a campo nessa terça-feira com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá e Raphinha; Neymar e Richarlison.

No coletivo em campo reduzido realizado nessa segunda-feira Tite armou as equipes da seguinte forma:

De colete: Ederson; Danilo, Marquinhos, Bremer e Renan Lodi; Fabinho, Fred, Raphinha, Richarlison, Rodrygo e Vini Júnior.

Sem colete: Éder Militão, Thiago Silva, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Éverton Ribeiro, Neymar e Lucas Paquetá; Antony e Pedro (Matheus Cunha e Roberto Firmino também participaram).

Assim, o lado direito titular ficou em um time, enquanto o esquerdo esteve no outro. Esse tipo de divisão é comum nos treinos da Seleção. Raramente o técnico esboça uma escalação na antevéspera do jogo e adota formação diferente na partida.

Os dois atacantes que “sobraram” do treino ficaram treinando finalizações com o goleiro Weverton. Depois de alguns minutos, Matheus Cunha e Firmino entraram nos lugares de Pedro e Rodrygo.

O amistoso contra a Tunísia será o último compromisso da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo. O primeiro jogo no Catar será em 24 de novembro, contra a Sérvia. O Grupo G ainda conta com Suíça e Camarões.