Tite faz apelo a presidente da CBF e Juninho: “Pode armar amistoso com qualquer seleção europeia” 

Último encontro com seleções da Europa foi em março de 2019, com vitória por 3 a 1 sobre a República Tcheca. Eliminatórias para a Copa terminam em março do ano que vem.

O técnico da seleção brasileira, Tite, deixou público pedido para enfrentar adversários europeus. Ainda não há datas disponíveis, mas a comissão técnica aguarda janela possível entre maio e junho do ano que vem, quando há previsão de até quatro jogos disponíveis.

Nesta ocasião, é possível também que o Brasil enfrente seleções de outros continentes, como Ásia e África.

Hoje, a programação da Seleção prevê a rodada tripla de outubro e mais dois jogos de Eliminatórias de novembro. Em 2022, haverá mais dois jogos da classificatória para o Catar em janeiro e outros dois em março de 2022, quando termina a competição sul-americana.

Tite chamou 25 jogadores para os jogos contra Venezuela – dia 7, em Caracas -, Colômbia – dia 10, em Barranquilla -, e Uruguai – dia 14, em Manaus.

Há velha questão de calendário dos europeus, que atuam em competições entre eles – recentemente foi criada a Liga das Nações, o que espremeu ainda mais as possibilidades, pois apenas uma seleção folga por rodada. Mas a expectativa da seleção brasileira é que haja pelo menos um dos dois jogos contra tradicional adversário do Velho Continente no meio de 2022.

A última vez que a Seleção enfrentou europeus foi em março de 2019, quando venceu a República Tcheca por 3 a 1. Depois disso, a esmagadora maioria dos adversários foi do futebol sul-americano, com ampla vantagem para a seleção brasileira.

Tite disse que espera soluções da diretoria da CBF e pediu ao presidente em exercício Ednaldo Rodrigues e ao coordenador da seleção Juninho Paulista movimentações para atender a demanda da comissão técnica.

Faço pedido ao Juninho. Pode armar qualquer amistoso com qualquer seleção europeia, pois é importante. Nós queremos. A Seleção quer. — Tite.

A última vez que a seleção brasileira não pegou sul-americanas foi também em 2019, mas em outubro e novembro. Foram dois empates por 1 a 1 contra Senegal e Nigéria, em Singapura. No mês seguinte, venceu a Coreia do Sul por 3 a 0.

Confira previsão de calendário da Seleção até a Copa 2022:

2021

Outubro – três jogos Eliminatórias

Novembro – dois jogos Eliminatórias

2022

Janeiro – dois jogos Eliminatórias

Março – dois jogos Eliminatórias (final da classificatória para o Catar)

Entre maio e junho – possibilidade de quatro jogos

Setembro – dois jogos

Outubro e novembro – preparação e Copa do Mundo 2022

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras);

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica);

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), e Emerson Royal (Tottenham);

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Éverton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon), Gerson (Olympique) e Edenílson (Internacional);

Atacantes: Neymar (PSG), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Raphinha (Leeds), Gabriel Jesus (Manchester City), Gabigol (Flamengo), Vini Jr (Real Madrid) e Antony (Ajax).

*Informações/ge