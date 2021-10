Tite fará a última convocação de 2021 na sexta, e Seleção pode não ter jogadores que atuam no Brasil 

Técnico vai escolher jogadores para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias. Mais de um ano e meio depois, imprensa voltará a ter acesso presencial à entrevista do técnico.

O técnico Tite fará na manhã de sexta-feira (29) a última convocação da seleção brasileira em 2021. Ele chamará pelo menos 23 jogadores para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Colômbia, dia 11, na Neo Química Arena, em São Paulo, e Argentina, dia 16, em San Juan.

A lista pode não contar com jogadores que atuam no Brasil. A possibilidade é discutida internamente na CBF há algumas semanas e visa não comprometer ainda mais o calendário do futebol nacional.

A situação confortável da Seleção nas Eliminatórias, com a classificação para a Copa do Catar já praticamente garantida, fez com que tal ideia ganhasse força. A informação foi divulgada inicialmente pela “ESPN”.

Este já era um pedido de clubes brasileiros desde as últimas rodadas das Eliminatórias e ganhou força no mês passado, quando a CBF não adiou os jogos das equipes que tiveram atletas convocados.

A última lista de Tite contou com jogadores de Atlético-MG, Flamengo, Internacional e Palmeiras.

Os próximos jogos da Seleção acontecerão em meio às rodadas 31, 32 e 33 do Brasileirão. O duelo contra a Argentina será 11 dias antes da final da Libertadores.

Essa será a primeira convocação de Tite que contará com a presença de jornalistas desde o início da pandemia. A última vez que a imprensa pôde participar da entrevista do treinador presencialmente foi em março do ano passado.

O Brasil está invicto nas Eliminatórias após 11 jogos e é o líder com 31 pontos. Desde que a competição passou a ser disputada em formato de pontos corridos, nunca uma seleção ficou fora da Copa do Mundo obtendo essa pontuação.

*Informações/ge