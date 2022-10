Tite e comissão viajam à Europa e vão a jogos até véspera de lista final 

Comissão se divide em última rodada de observações pela Europa antes dos 26 convocados para a Copa.

Cinco dias antes de anunciar a lista de 26 jogadores para a Copa do Mundo do Catar – no dia 7 de novembro -, o técnico da seleção brasileira, Tite, vai assistir a alguns dos seus jogadores em campo na Liga dos Campeões, em Turim, na partida entre a Juventus e o PSG, no próximo dia 2.

O jogo é um dos oito programados para o treinador e a comissão técnica assistirem antes das listas finais de Tite à frente da Seleção. Nesta sexta-feira, eles enviaram 55 nomes para a Fifa – o comunicado aos clubes – sobre os jogadores convocados – será realizado no dia 30 de outubro.

Depois, no dia 7 de novembro, o país vai conhecer os 26 escolhidos por Tite.

O cronograma de observação começa nesta sexta-feira e termina no dia 3 de novembro, quatro dias antes do anúncio oficial dos jogadores convocados para o Mundial, marcado para o dia 7.

Veja a agenda e os jogadores observados:

Cleber Xavier e Bruno Baquete

21/10 – Juventus x Empoli – de Danilo, Alex Sandro e Bremer (lesionado)

23/10 – Roma x Napoli – de Ibañez

25/10 – Sevilla x Copenhagen – de Alex Telles

26/10 – Barcelona x Bayern de Munique – de Raphinha

Tite e Matheus Bachi

29/10 – Newcastle x Aston Villa – de Bruno Guimarães e Philippe Coutinho

30/10 – Manchester United x West Ham – de Fred, Casemiro e Antony. E também Lucas Paquetá (lesionado)

01/11 – Liverpool x Napoli – de Roberto Firmino

02/11 – Juventus x PSG – de Danilo, Alex Sandro e Bremer. De Marquinhos e Neymar

Olho em Neymar

O treinador da Seleção quer acompanhar de perto Neymar pelo PSG, mas também o trio brasileiro da Juventus, que tem dois dos laterais considerados titulares – Danilo na direita e Alex Sandro, na esquerda, além de zagueiro em ascensão, caso de Bremer, ainda lesionado, mas que tem situação mais tranquila para a recuperação e não será surpresa se for relacionado.

O auxiliar Cléber Xavier e o analista de desempenho Bruno Baquete também viajam para algumas partidas da Liga dos Campeões. O médico Rodrigo Lasmar e o auxiliar César Sampaio vão a Londres observar de perto a recuperação de Richarlison e Lucas Paquetá.