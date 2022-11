Tite divulga convocados da Seleção Brasileira para Copa do Mundo nesta segunda (7) 

Mundial do Catar começa no dia 20 de novembro, com partida entre Catar e Equador; Brasil estreia contra a Sérvia, no dia 24, às 16h.

A lista dos 26 jogadores que serão convocados para vestir a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar será divulgada pelo técnico Tite nesta segunda-feira (7.nov). O evento para o anúncio acontecerá no auditório da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na zona oeste do Rio de Janeiro, a partir das 13h.

A expectativa é que Tite e sua comissão técnica respondam perguntas de jornalistas após a leitura da lista de convocados. Todo o evento será transmitido pela CBF TV, através do site da Confederação e de seu canal oficial no YouTube.

No dia 21 de outubro, Tite já enviou para a Fifa uma lista com nomes de 55 jogadores, que serve de base para a convocação. A lista não costuma ser divulgada ao público pela CBF.

Antes do anúncio da definição final dos jogadores que vão para o Mundial, a comissão técnica da Seleção Brasileira está acompanhando presencialmente uma série de jogos do futebol europeu, que começou em 21 de outubro e se encerrou nesta quarta (2).

O auxiliar Cleber Xavier e o analista de desempenho Bruno Baquete vão acompanhar os jogos de Juventus e Empoli, Roma e Napoli, Sevilla e Copenhagen e Barcelona e Bayern de Munique.

Já o técnico Tite e seu filho e auxiliar técnico Matheus Bachi vão assistir Newcastle e Aston Villa, Manchester United e West Ham, Liverpool e Napoli, e Juventus contra PSG.

Além disso, dois atacantes brasileiros passaram por um susto recentemente: Richarlison, do Tottenham Hotspur, que machucou a panturrilha, e Lucas Paquetá, do West Ham, com desconforto no ombro.

Por isso, o auxiliar técnico César Sampaio e o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, vão para a Inglaterra entre esta quarta e quinta-feira (3) para visitar os jogadores.

Jogos do Brasil

O Brasil está no grupo G, com Camarões, Sérvia e Suíça. Se avançar para as oitavas de final, enfrentará um dos dois primeiros colocados do Grupo H, que tem Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.

A Seleção Brasileira tem bom retrospecto diante desses adversários. Contra a Sérvia, são dois jogos e duas vitórias; contra Camarões, o maior número de triunfos: cinco vitórias e uma derrota; e contra a Suíça, o histórico mais equilibrado: três vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Veja os dias e horários de jogos do Brasil na fase de grupos: