Tite define seleção brasileira com três mudanças para estreia na Copa América

Assim, a seleção brasileira irá a campo com: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar. Para esta partida, o volante Casemiro foi escolhido como o capitão.

Em entrevista na manhã deste sábado, Tite já tinha adiantado que faria mudanças na Seleção. Ele pretende usar a Copa América para observar jogadores e variações táticas.

O técnico também explicou o que muda com as escalações de Renan Lodi ou Alex Sandro na lateral esquerda. O jogador do Atlético de Madrid tinha atuado nas quatro primeiras rodadas da Copa América, mas perdeu a posição nas duas últimas partidas.

– Não modifica colocar cinco jogadores em uma fase ofensiva. Pode ser o Lodi em uma amplitude lateral, pode ser o Alex Sandro. Quem mais tem essa característica é o Lodi. Quem tem principalmente o primeiro tero é o Alex Sandro. E o que o Alex Sandro te dá? A possibilidade de o meio-campista jogar mais adiantado e ser o quinto homem. Aí você tem dois jogadores de lado: Gabriel Jesus, Richarlison, Cebolinha, Vinicius Junior… dois meias e um atacante. Continuam cinco na fase ofensiva. Modifica com um lateral e pode ser com um meia. A estrutura permanece a mesma, com equilíbrio nesse aspecto.

Já no gol, as mudanças vêm sendo constantes. Weverton atuou contra Bolívia e Uruguai, Alisson foi o escolhido contra o Equador, e Éderson começou as partidas diante de Venezuela, Peru e Paraguai. A qualidade do goleiro do Manchester City para jogar com os pés pesou na escolha dele para o último jogo.

A Seleção vem de sete vitórias seguidas, uma em amistoso contra a Coreia do Sul, ainda no fim de 2019, e outras seis nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.