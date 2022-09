Tite convoca seleção com novidades para últimos amistosos pré-Copa 

Pedro, Everton Ribeiro e Firmino voltam; Gabriel Jesus e Philippe Coutinho ficam fora. Dois zagueiros estreantes são chamados e só um lateral-direito. Jogos são dias 23 e 27.

Nesta sexta-feira (9.set), a 72 dias para o pontapé inicial no Mundial do Catar, o técnico Tite anunciou a convocação de 26 jogadores da seleção brasileira. É a última lista antes da definitiva para tentar o hexacampeonato no fim do ano.

Pedro e Everton Ribeiro voltaram a ser chamados, assim como Roberto Firmino. Philippe Coutinho e Gabriel Jesus ficaram fora. Na zaga, Tite chamou cinco jogadores, dando sinais de que Ibañez e Bremer, convocados pela primeira vez, podem brigar pela quarta vaga no setor. Na lateral direita, apenas Danilo foi convocado.

“Que fique uma mensagem clara a todos: façam os seus melhores. Estejam nos seus mais altos níveis em seus clubes. Dessa forma teremos o melhor senso de justiça na convocação final”, disse Tite.

Confira os convocados:

Goleiros: Alisson – Liverpool, Ederson – Manchester City e Weverton – Palmeiras;

Zagueiros: Bremer – Juventus, Militão – Real Madrid, Marquinhos – PSG, Ibañez – Roma e Thiago Silva – Chelsea;

Laterais: Danilo – Juventus, Alex Sandro – Juventus e Alex Telles – Sevilla;

Meias: Bruno Guimarães – Newcastle, Casemiro – Manchester United, Everton Ribeiro – Flamengo, Fabinho – Liverpool, Fred – Manchester United e Paquetá – West Ham;

Atacantes: Antony – Manchester United, Firmino – Liverpool, Matheus Cunha – Atlético de Madrid, Neymar – PSG, Pedro – Flamengo, Raphinha – Barcelona, Richarlison – Tottenham, Rodrygo – Real Madrid e Vinicius Júnior – Real Madrid.