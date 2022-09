Tite confirma quinteto ofensivo na Seleção e dá apoio a Vini Jr: “Drible, dance, brilhe” 

Técnico diz que Brasil precisa de “equilíbrio” para escalação dar certo e sai em defesa do atacante, vítima de racismo na Espanha. Éder Militão vai atuar na lateral direita no amistoso contra Gana, nessa sexta-feira, na França.

Paquetá, Neymar, Raphinha, Richarlison e Vini Jr. O quinteto ofensivo testado por time nos treinamentos em Le Havre, na França, está confirmado no time titular da Seleção para o amistoso contra Gana, nesta sexta-feira (23.set), às 15h30, na cidade francesa.

Em coletiva nesta quarta-feira, Tite confirmou a equipe que iniciará o amistoso, que ainda tem Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles e Casemiro. De acordo com o treinador, a característica ofensiva dos atletas o faz optar pelo esquema.

“Não é minha, é da característica e do talento deles. É da característica e do talento dos atletas, de uma nova geração, de técnicos da base reconhecerem. Que fizeram esses garotos amadurecerem, vestirem a camisa da seleção brasileira com tanta expectativa, responsabilidade e alegria. É Matheus Cunha, Antony, Vini JR, Raphinha, Rodrygo. Se pegarmos os técnicos, e quero e gosto de reconhecer os trabalhos… Amadeu, como foi importante para o Vini Jr. O Guilherme, o Paulo, o Jardine, o Micale… Fizeram esses garotos estarem aqui agora.”

Para a formação dar certo, Tite tem a fórmula: é preciso equilíbrio e consistência. Para o treinador, conseguindo isso, o Brasil estará muito próximo da vitória.

“Equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio. Toda vez que se foge desse patamar a gente corre risco. Por que? O Paquetá é um segundo meio-campista que te traz um senso de criatividade, mas ao mesmo tempo ele te traz um lateral-direito que te dá um equilíbrio defensivo. Ela é criação e gol os nossos objetivos, mas ter ao mesmo tempo consistência. Nesse equilíbrio está mais próxima uma equipe de vencer.”

“Sou faceirinho. Eu fui campeão gaúcho com o Caxias jogando no 4-3-3. Ganhando de 3 a 0 do Grêmio do Ronaldinho. Campeão com o Grêmio contra o Corinthians com 3 a 1. Campeão com o Corinthians batendo todos os recordes.”

Chamou atenção também nos treinos o fato de Tite optar por Militão, que atua como zagueiro no Real Madrid, ser escalado na lateral direita. Danilo, único da posição convocado, fica no banco nesse primeiro amistoso.

“O lateral, o Militão, jogou de lateral, e vou pegar as palavras do Ricardo Rocha: nós temos um lateral que joga muito. Fui falar com ele e ele falou: foi ali que me destaquei. Versatilidade, versatilidade ele tem. O campo fala, o campo fala.”

Depois de enfrentar Gana, a seleção brasileira volta a campo no dia 27, contra a Tunísia, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Os tunisianos estão no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de França, Austrália e Dinamarca.

Gana, por sua vez, está no Grupo H – com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul – e pode vir a ser adversário do Brasil, que faz parte do Grupo G. Os primeiros colocados de cada chave se cruzam nas oitavas de final. São os dois últimos jogos antes de a Seleção estrear em novembro na Copa.

“Eu estou me sentindo em paz. A cada dia eu quero terminar o dia e me sentir em paz. Talvez a maior vitória da minha vida é me sentir em paz de ter feito o melhor trabalho possível. Em termos humanos, profissionais, dar meu melhor. Isso me gera paz. Se isso vai ser gerador do título eu não sei, mas me deixa feliz.”

Apoio a Vini Jr

O atacante Vinicius Jr ganhou os holofotes na última semana no futebol mundial ao ser alvo de comentários racistas na Espanha por conta de suas comemorações de gols, sempre com danças. O técnico Tite se manifestou durante a coletiva em apoio ao jogador e o incentivou a continuar com seu estilo. Veja a declaração do treinador:

“Eu demorei para me manifestar publicamente e eu não tenho por hábito fazer essa manifestação. Eu não tenho por hábito e eu só o fiz quando tive o consenso e a anuência de toda a comissão técnica. E ela é sempre respeitosa ao adversário. Agora, ela é também de Vini, que você, e não é só o Vini, todos os atletas. Vini e todos os atletas, que vocês sigam levando seu talento e sua arte para aqueles que amam o futebol.”

Drible, dance, brilhe e siga sendo você em sua essência sempre. Essa é a essência. Ela é a alegria, da vibração, da comemoração.

“No jogo contra o Chile no Maracanã eles fizeram a dancinha juntos. E não há desprezo em relação ao adversário. Não há. Quando teve o gol lá contra a Bolívia nos últimos jogos, teve a dança do pombo com eles. Eu sei muito bem distinguir quando é de provocação e quando é um ato bonito de alegria. Que sigam sendo alegres como são.”

*Com informações do ge