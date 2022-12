Tite confirma despedida da Seleção e se diz em “paz consigo mesmo” ao fim de ciclo

Tite encerrou nesta sexta-feira sua trajetória como técnico da seleção brasileira com a eliminação para a Croácia nos pênaltis das quartas de final na Copa do Mundo. Ele já estava decidido a deixar o comando ao fim da competição do Catar e se despediu na entrevista coletiva depois do jogo.

“Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Eu já havia colocado há mais de um ano e meio, não sou um cara de duas palavras. Não estava jogando para ganhar e depois fazer drama para ficar, quem me conhece sabe”, resumiu.