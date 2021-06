Tite cita Obama e diz que trabalha normalmente na Seleção: “Estou em paz comigo mesmo”

Tite comentou as alterações táticas que fez e a melhora da Seleção no segundo tempo.

– No primeiro tempo, a gente fez uma modificação. Paquetá na direita, e Richarlison agudo na esquerda. Como setor e estratégia do Equador estava de povoar bastante, a ideia era ter mais um jogador de lado, oferecendo um espaço maior central ao Neymar, e o time cresceu mais no segundo tempo. Com o ritmo imposto pelo Equador, de marcação, naturalmente não conseguiu fazer marcação alta. Foi abrindo esses espaços. Houve entradas boas dos atletas.

Veja outras respostas de Tite na entrevista coletiva:

ESQUEMA DO SEGUNDO TEMPO PODE SER TITULAR? – Ela pode ser uma, ela pode ser outra, ela vai se confirmar no transcurso dos jogos. A impossibilidade do treinamento faz com que a gente dentro dos próprios jogos encontre a melhor solução, e aqui vai um reconhecimento a comissão técnica, porque a gente procura os grandes momentos do atleta em seu clube. Estou falando isso porque o Paquetá jogou em três funções hoje.

JESUS ENTRARIA NO LUGAR DE QUEM? – Paquetá, para ter dois jogadores abertos de flutuação pelo centro e dois agudos. Poderia ser dessa forma. Já tínhamos no intervalo visto as dificuldade do Fred, por ser um jogador de força (exposto a cartões), eu pensei: ‘Deixa eu ver como ele vem no segundo tempo’. O jogador de alto nível tem que jogar com a pressão do amarelo, sim, e a circunstância da reclamação dos jogadores em cima de uma falta. Não era passível, mas estava sendo forçada. Essa foi minha primeira visão, mas como os jogadores ficavam forçando, eu optei por trazer o Paquetá por dentro. ABRAÇOS DOS JOGADORES NO GOL