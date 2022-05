Tiro de Guerra e Faculdade Futura são homenageados na Câmara 

Também na sessão ordinária desta segunda-feira (23), o professor Giovanni Gonçalves Mantovani recebeu Voto de Congratulação.

Na noite desta segunda-feira (23.mai), durante a 18ª sessão ordinária, a Câmara Municipal de Votuporanga realizou a entrega de algumas homenagens, dentre elas, uma Moção de Congratulação à Faculdade Futura, em razão da Semana Acadêmica realizada pela instituição e que, entre as atividades, arrecadou alimentos para pessoas carentes do município.

Também por iniciativa do vereador Jura (PSB), à Câmara concedeu um Voto de Congratulação ao Tiro de Guerra de Votuporanga pelas conquistas na competição realizada em Araraquara/SP, alusiva ao Bicentenário da Independência do Brasil. Além dos atiradores, o chefe de instrução do TG subtenente Giovani Santana, estiveram no plenário para receber a honraria.

Outro homenageado da noite, por iniciativa do vereador Djalma Nogueira (Podemos), foi o professor e ator Giovanni Gonçalves Mantovani, o “Gigio”, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Além de sua trajetória de serviços na educação e cultura de Votuporanga, o homenageado atua como terapeuta holístico e é dirigente espiritual do centro de umbanda Associação Beneficente Caminho da Luz.