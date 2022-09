Tire suas dúvidas sobre partos nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (29.set), a Santa Casa de Votuporanga vai recepcionar gestantes para trocas de experiências e promover conhecimento. A Instituição realiza gratuitamente o Encontro de Famílias Grávidas, a partir das 19h30, no auditório do RH.

O profissional convidado é o enfermeiro obstétrico, Rodrigo Ribeiro. Rodrigo irá falar sobre a diferença do parto normal e cesárea, com seus riscos e benefícios para as mães e os bebês. “Escolhemos esse tema por ser uma dúvida muito comum entre as mulheres. Elas querem se aprofundar sobre os procedimentos, quanto tempo de recuperação e como eles são realizados em nosso Hospital”, contou.

O enfermeiro adiantou que, em ambos os casos, a Santa Casa possui infraestrutura diferenciada. “Somos a única Instituição da cidade que possui Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, como suporte. Além disso, temos o quarto PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para parto normal humanizado. Com todo aparato de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para o nascimento do bebê”, complementou.

A Santa Casa conta com equipe capacitada para atendimento humanizado com mãe e o recém-nascido e treinamento para favorecer o aleitamento materno. O Hospital possui ainda posto de coleta de leite humano.

Sobre a escolha entre parto normal ou cesárea, Rodrigo adiantou que o melhor procedimento é aquele em que os pacientes se saem bem. “Queremos que as mulheres e suas famílias tirem as dúvidas e façam suas escolhas de maneira consciente, garantindo a saúde da gestante e do bebê”, enfatizou.

A entrada é pela guarita – Rua Osvaldo Padovez e não é necessária inscrição.