Time de futsal masculino do Colégio Unifev representará a região em campeonato estadual

De forma invicta, equipe avançou pela etapa municipal e venceu a grande final regional contra o Colégio São José, de Rio Preto, com um placar de 4×1.

O time de futsal masculino, categoria infantil sub-17, do Colégio Unifev representará a região na etapa final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp), que está prevista para acontecer em agosto, na cidade de Praia Grande. Os alunos obtiveram essa conquista ao derrotarem a equipe do Colégio São José, de Rio Preto, na final regional com um placar de 4×1.

Com a vitória, o time do Colégio, treinado pelo Prof. Esp. Antônio Benjamin da Silva (Toninho), terminou essa fase de forma invicta, com 5 vitórias e 1 empate. “Nós estamos muito animados com essa conquista; agora vamos intensificar os treinamentos e chegar preparados para a próxima etapa da competição”, disse.

“Após dois anos de pandemia, ver os estudantes dentro das quadras novamente é gratificante, pois o esporte é uma atividade prazerosa, desenvolvida na escola, e complementa as demais atividades que nela acontecem”, reflete Toninho.

O aluno da 3ª série do Ensino Médio Vinícius Cavali Seabra é o artilheiro do Colégio com 15 gols marcados em 6 jogos. “Estou muito feliz em participar desse campeonato. Vamos nos preparar muito para a próxima fase e quem sabe trazer mais um título para a Unifev”, afirmou.

Heitor Miguel Magossi Cabral, da 2ª série do E.M., é o goleiro menos vazado da equipe, com apenas 4 gols sofridos. Ele afirma que estar com os colegas neste momento especial já é uma vitória e que o esporte proporciona diversos benefícios. “É ótimo vencer, mas é ainda melhor fazer isso com meus colegas. O esporte nos ajuda a socializar melhor e a estar sempre bem fisicamente e mentalmente”, ressaltou.

A diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, destacou a importância da socialização que o esporte trouxe e os efeitos do resultado para os jovens atletas. “Temos a sensação de dever cumprido, pois nossos objetivos, que são justamente estimular a interação social entre os alunos, valorizar a atividade física e a competição saudável, foram alcançados e, ainda, nossos alunos foram agraciados com essa conquista mais do que merecida depois de tanta dedicação”, finalizou.