TIM, Claro e Vivo são obrigadas pela Anatel a desenvolverem tecnologia fibra óptica

Operadoras terão de reverter multas que estão em débito com a Anatel em investimento da rede 4G e fibra óptica em diversos estados do país.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as operadoras que estiverem com multas pendentes terão que converter todo o valor devido à Agência para o desenvolvimento da infraestrutura da tecnologia de fibra óptica no país.

E são muitas as multas devidas, a Telefônica, controladora da Vivo, por exemplo, não arcou com o compromisso de abrangência firmado no Edital 4G e está com uma multa pendente de R$ 4.242.030,40. Os estados que serão beneficiados com os investimentos na rede serão o Rio de Janeiro e Minas Gerais e, por causa da resolução da Anatel, a Vivo Fibra terá de ampliar toda a infraestrutura de telecomunicações em diversas localidades dos estados citados.

Só no Rio de Janeiro, as cidades que serão contempladas com o desenvolvimento da rede de tecnologia 4G serão Macaé, São Fidélis, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna e Trajano de Moraes. No estado de Minas Gerais, a operadora terá investir nos municípios de Carlos Chagas, Nanuque, João Pinheiro, Francisco Sá, Jequitinhonha, Dom Bosco, Uberaba e São Thomé das Letras.

A Vivo também cometeu infrações como sucessora da Global Village Telecom (GVT), com estações não licenciadas de SCM. A multa aplicada de R$ 16.578.076,10 será completamente convertida na construção e manutenção de backhaul de fibra óptica com alta capacidade, durante três anos. Os municípios que serão contemplados poderão ser escolhidos em uma lista com 41 cidades espalhados nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, São Paulo e Sergipe.

A Claro Internet também não deixou de escapar da nova diretriz da Anatel, pois teve infrações cometidas a dispositivos do Regulamento de Gestão de Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia (RGQ/SCM). Por causa disso, a operadora terá que converter a multa de R$ 916.986,35 na instalação de backhaul de fibra, mantido por três anos, em Minas Gerais, nos municípios de Entre Folhas, Fernandes Tourinho, Mathias Lobato, Raposos, Reduto e Sobrália.