Thiago Oliveira vê Paulistão da Série A3 ‘marcado pelo equilíbrio’

Treinador do Votuporanguense, recém-chegado do curso da Licença A da CBF

Academy, analisa o adversário de estreia no Paulistão de 2022, o Bandeirante, em duelo marcado para o domingo (30/1) em Birigui/SP.

Após a divulgação da tabela da Série A3 do Campeonato Paulista de 2022 pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta terça-feira (30) em competição confirmada para começar em 30 de janeiro, com 15 rodadas previstas até 26 de março, o treinador do Votuporanguense, Thiago Oliveira, comenta o plano de voo da Pantera Alvinegra na próxima temporada e explica que vê torneio ‘marcado pelo equilíbrio’.

O comandante Alvinegro, remanescente da temporada 2021 e que deve assumir o elenco para pré-temporada em 10 dias, ou seja, no próximo dia 13 de dezembro, já mira o adversário apontado pela tabela como desafiante da estreia, o Bandeirante de Birigui/SP, em jogo marcado só para o dia 30 de janeiro, no Estádio Pedro Marin Berbel, mas o técnico já analisa: “… nosso adversário da estreia, o Bandeirante se reforçou com alguns atletas que foram destaque da Série A3 desse ano, puxou outros jogadores de outros estados, quatro ou cinco jogadores do Nacional de Muriaé, que fez uma grande competição na 2ª divisão em Minas Gerais este ano, então vai ser uma estreia muito difícil e equilibrada em Birigui”, pontuou Oliveira.

Thiago que voltou recentemente de Águas de Lindoia/SP, onde participou do curso da Licença A, da CBF Academy, conforme noticiado pelo Diário, explica que Campeonato Paulista da Série A3 da próxima temporada será marcada pelo equilíbrio: “A competição, a gente sabe que vai ser muito equilibrada. Tenho observado nossos adversários, tem se reforçado bem, então a gente sabe do equilíbrio que será o Paulistão da Série A3 de 2022”.

Já focado na fase de preparação da Pantera Alvinegra, o comandante salientou: “Estamos muito confiantes, esperamos fazer uma grande pré-temporada, que a gente consiga acertar todos os detalhes tanto na parte tática, física e técnica, para que a gente consiga fazer um campeonato muito equilibrado e galgar nossos objetivos que estão traçados para a Série A3 de 2022”, finalizou.

Licença A da CBF Academy

O treinador Alvinegro comentou também sua formação mais recente, na CBF Academy, na capital termal do Brasil, explicando que foi muito proveitoso, “tanto a parte teórica com grandes aulas, grandes professores, onde pudemos aprender bastante, e também a parte prática, dos trabalhos. Julgo hoje que a CBF Academy tem um dos maiores cursos do mundo pelos profissionais que tem dado aulas no curso. Pude rever também amigos da bola, amigos da vida, Kaka, Marcelo Cordeiro. Estudar com pessoas como Alex (auxiliar do Sylvinho), Márcio Araújo, Pracidelli (auxiliar do Felipão) então tenho certeza que esses 10 dias foram intensos, muito estudo, muito trabalho, muito conhecimento. Assim eu fico feliz por tudo o que eu penso sobre futebol está no caminho certo, observando o curso e os materiais; espero conseguir colocar todo esse conhecimento para ajudar na A3 e a Votuporanguense a crescer, evoluir e fazer um bom campeonato”, concluiu Thiago Oliveira.