Thiago Oliveira valoriza desempenho do CAV e mira confronto contra o Barretos 

Treinador destacou ‘leveza’ e ‘velocidade’ da Pantera Alvinegra que já se prepara para receber o Touro do Vale no domingo, às 10h, na Arena Plínio Marin.

Após a vitória maiúscula sobre a Matonense por 3 a 0, na tarde da quarta (2), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em partida válida pela segunda rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, o técnico Thiago Oliveira fez sua tradicional analise do desempenho do Votuporanguense e teve elogios, principalmente, a atuação dos atletas mais jovens e que entraram bem no jogo.

O comandante alvinegro destacou o comprometimento dos jovens atletas vindos da base, tendo em vista que o terceiro gol do CAV foi marcado por Matheus Reis, que atuou na Copinha e é o caçula do elenco com 17 anos. “Nós demos um pouquinho mais de gancho para os meninos, no primeiro lance e no segundo temos um erro ou outro, mas é da juventude e só colocando eles nas partidas, que vamos ter êxito. Mérito dos jogadores, que entenderam as circunstâncias do jogo, que era difícil, pegamos dois adversários, o Bandeirante e a Matonense, que tem muito mais investimento que a gente”.

Oliveira falou sobre o gramado pesado, fruto das chuvas que caíram nos últimos dias em todo o Estado. “O campo estava muito pesado e não tínhamos um time muito leve no primeiro tempo tivemos dificuldade pelo campo, sabíamos que se tivéssemos essa característica, o adversário iria cansar e nós colocamos os jogadores mais novos para termos mais velocidade. O mérito não é meu, é deles, que entraram bem e fizeram um bom jogo”, explicou.

O treinador afirmou ainda que a comissão usará a calma e a inteligência para ir lendo as partidas. “Não temos medo e se tivermos que colocar os atletas mais jovens iremos colocar. Com a entrada do Israel, eu queria um time mais agressivo e veloz. A Matonense é uma equipe que quer brigar, nós sabíamos disso pelo investimento que tem, que é quase que o dobro do nosso”, pontuou Thiago.

Já pensando no Touro do Vale, confronto válido pela terceira rodada da competição que será disputado no domingo (6), às 10h, novamente em casa, o treinador encara como decisivo e já convoca o reforço do torcedor alvinegro. “Isso que traz o jogo de domingo ser decisivo, parabenizar a nossa torcida que nos apoiou nos momentos difíceis, pessoal da TOV sempre nos dando suporte, vamos contar com eles domingo em um jogo que foi muito mais difícil do que foi hoje. Temos que trabalhar bem, ter muita calma, é um jogo de muita paciência para que a gente consiga sair vitorioso no domingo”, concluiu.