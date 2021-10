Thiago Oliveira lamenta eliminação do Votuporanguense e projeta Série A3 em 2022 

Vitória fora de casa sobre a Lusa não foi suficiente para reverter o placar do jogo de ida na Copa Paulista.

A vitória por 2 a 1 no Canindé não foi suficiente para o Votuporanguense reverter o placar do primeiro jogo e evitar a eliminação pela Portuguesa nas quartas de final da Copa Paulista.

Apesar da queda, o Thiago Oliveira elogiou a atuação do CAV e destacou também a noite do goleiro adversário. O Pantera jogou desde os 35 minutos do primeiro tempo com um jogador a mais devido à expulsão do volante Marzagão, da Lusa.

– É triste pela desclassificação, queríamos passar de todo jeito. Mas a atuação nos trouxe alegria, um time que tentou ganhar desde o começo, procurou o gol e teve oportunidades. Uma pena que o gol saiu um pouco tarde. E parabenizo também o Thomazella, que fez uma grande partida – analisou o treinador.

Contratado antes do início da competição, Thiago Oliveira projeta a virada de página com o Votuporanguense e, embora a temporada tenha acabado para a equipe, o técnico diz que o trabalho para 2022 já está em andamento.

– Esse é o início da caminhada. O Votuporanguense não merece estar na Série A3 e vamos trabalhar muito forte para que o clube possa retornar à Série A2 e, depois, chegar à A1. É uma pena pela desclassificação, mas estou muito feliz pela entrega dos jogadores e o jogo que fizemos.

Rebaixado em 2020, o Votuporanguense vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o CAV chegou à semifinal da competição, mas acabou eliminado pelo Primavera, que ficou com o acesso. (ge)