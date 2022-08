Thiago Gualberto propõe “Corujão da Saúde” para zerar fila de exames e cirurgias 

Indicação do vereador deve ser avaliada pela Prefeitura, e se acatada, retornará à Câmara Municipal como projeto de lei para votação dos parlamentares.

Preocupado com as filas e alta demanda no atendimento da saúde pública de Votuporanga/SP, o vereador Thiago Gualberto (PSD) apresentou durante sessão ordinária da Câmara Municipal, nesta semana, uma indicação que encaminha anteprojeto de lei ao Poder Executivo. O texto busca a implantação do Programa Corujão da Saúde no município. A solicitação deve ser avaliada pela Prefeitura e se for acatada deverá retornar ao Legislativo como projeto de lei para votação dos vereadores.