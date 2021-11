Thiago Gualberto pede melhorias na sinalização de trânsito

Vereador solicitou repintura de sinalização de solo e melhorias na sinalização da Rua das Américas confluência com a Rua Goiás, e Avenida Antônio Augusto Paes confluência com a Avenida José Marão Filho.

Com o objetivo de garantir mais segurança no trânsito de Votuporanga/SP, o vereador Thiago Gualberto (PSD) encaminhou ao prefeito Jorge Seba (PSDB), através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança solicitação para que promova a repintura de sinalização de solo, bem como melhorias na sinalização de solo na Rua das Américas confluência com a Rua Goiás, e Avenida Antônio Augusto Paes confluência com a Avenida José Marão Filho.

O parlamentar justificou que as melhorias vão garantir uma melhora no fluxo e a orientação dos veículos que por ali trafegam.