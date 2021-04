Thiago Gualberto pede assistência psicológica a familiares de mortos pela Covid-19

Vereador demonstrou preocupação com a saúde mental e emocional das pessoas que não puderam velar os parentes em decorrência da pandemia.

O pedido do vereador Thiago Gualberto (PSD) foi demonstrado em indicação encaminhada à Prefeitura de Votuporanga/SP e comentado na sessão ordinária desta segunda-feira (5).

A preocupação é com a saúde mental e emocional das pessoas que não puderam velar os parentes em decorrência da pandemia. Tendo em vista que cabe a Casa Legislativa buscar soluções em parceria com o Poder Executivo, vislumbrando a melhoria na qualidade dos serviços públicos relacionados à saúde do povo.

Considerando que em tempos de pandemia, não se é apropriado nem seguro promover o velório e o ritual tradicional ou esperado para esse momento de despedida. Isso pode impactar a saúde mental dos familiares.

O município, nessa assistência, pode utilizar a estrutura já existente, física e humana, de psicólogos e locais já usados para atendimentos psicológicos, quanto a equipe de saúde da família, por exemplo.

“Diante disto e pensando no bem estar das pessoas enlutadas e em sua posterior saúde mental é que fazemos tal indicação para que através da Secretaria Municipal da Saúde, concretize essa proposta”, destacou Thiago.