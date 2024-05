Thiago Gualberto anuncia R$ 440 mil para o Clube de Robótica do Lar Frei Arnaldo 

O recurso é proveniente de um pedido do vereador ao senador Marcos Pontes (PL).

O vereador Thiago Gualberto (PSD) comemorou na 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (20.mai), o fato de uma indicação de sua autoria ser acatada pelo senador da República, astronauta Marcos Pontes (PL), para atender a entidade Lar Frei Arnaldo.

Em agosto de 2023, o vereador esteve em audiência com o senador Marcos Pontes em Brasília/DF, quando apresentou indicação solicitando a liberação de recursos financeiros para atender as necessidades do Projeto Clube da Robótica do Lar Frei Arnaldo de Votuporanga.

O referido projeto de robótica é referência na área da tecnologia e robótica e o mais importante, gratuito, onde são atendidos crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e econômica.

Sendo assim, na última semana, o senador anunciou a indicação da emenda no valor total de R$440 mil, por meio da Prefeitura de Votuporanga, para a criação de um clube de robótica no Lar Frei Arnaldo em Votuporanga, incentivando o interesse pela ciência e tecnologia entre os jovens e estimulando a inovação.

“Este momento marca um passo significativo em nossa jornada conjunta, e contamos com sua atenção e colaboração para avançarmos com sucesso. “Ficamos felizes e orgulhosos com a aprovação desta indicação de nossa autoria, para atender a essa importante demanda”, destacou Thiago Gualberto.