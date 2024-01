Thiago Carpini encara clássicos em primeira semana de pressão no São Paulo 

Tricolor enfrenta o Corinthians, nesta terça, para tentar quebrar tabu em Itaquera, e depois disputa a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, domingo.

Com dois clássicos nos próximos sete dias, o técnico Thiago Carpini inicia uma semana que pode interferir no rumo de sua ainda breve passagem pelo comando do São Paulo.

A equipe, que no último sábado venceu a Portuguesa por 1 a 0, volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Corinthians, fora de casa, pelo Paulista, e depois, no domingo, disputa a Supercopa do Brasil com o Palmeiras em Belo Horizonte.

Além de serem partidas contra dois de seus maiores rivais, o São Paulo tem outros objetivos: no primeiro, encerrar o tabu de nunca ter vencido o Corinthians no estádio de Itaquera, inaugurado quase dez anos atrás, enquanto no segundo o time busca um título inédito.

O São Paulo é o primeiro clube grande que Carpini, de 39 anos, comanda. No currículo que convenceu dirigentes tricolores, os feitos mais importantes são o acesso à Série A pelo Juventude e o vice-campeonato Paulista com o Água Santa, ambos no ano passado.

Ainda sem a “casca” de treinadores veteranos, o próprio Carpini já admitiu que precisa lidar com o receio de torcedores e cartolas por ter uma carreira ainda no início: “Não sou hipócrita, gera desconfiança pela minha chegada. Como vai ser o São Paulo do Carpini, um treinador jovem, com grandes medalhões? Isso não muda nada, ainda procuro minha afirmação. São oportunidades que a vida dá de fazer história, ocupar espaços”, disse ele após a partida contra o Santo André, sua estreia no clube.

No sábado, após o duelo contra a Lusa, Carpini tentou minimizar o tabu na casa alvinegra: “Não é um jogo qualquer, é um clássico. Mas esse peso de quebrar tabu não é desse elenco. Não sei quanto tempo tem a Neo Química Arena, quantos times já jogaram lá, então não é desse elenco o peso. Se conseguirmos vencer lá, fantástico, é um grupo que segue fazendo história como em 2023. Depois do Corinthians, aí, sim, temos o clássico com o Palmeiras.”

Pessoas que acompanham o dia a dia do São Paulo concordam que os dois próximos jogos têm poder para mudar percepções sobre o trabalho do treinador, com força ou pressão além das esperadas para o momento em caso de vitórias ou derrotas, respectivamente.

Não à toa, a comissão técnica e o departamento médico do São Paulo dosaram o desgaste dos jogadores até agora. Carpini poupou jogadores nos três primeiros jogos da temporada, e atletas mais suscetíveis a lesões treinaram com carga física mais baixa até agora.

Assim, espera-se que atletas como Lucas, Rafinha, Michel Araujo e James Rodríguez possam ser relacionados já para o clássico contra o Corinthians.

