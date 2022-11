Thermas dos Laranjais recebe o ‘Réveillon das Águas’ com show de Fernando & Sorocaba

Evento no dia 31 de dezembro é uma realização da Prefeitura de Olímpia com o OBA Festival, que realiza um dos maiores carnavais do Brasil.

O estacionamento do Thermas dos Laranjais, parque aquático mais visitado da América Latina, será palco para a grande Festa da Virada em Olímpia. Batizado de “Réveillon das Águas”, o evento será realizado na noite do dia 31/12, a partir das 22 horas, no estacionamento do parque, com show da dupla Fernando & Sorocaba, entre outras atrações.

O “Réveillon das Águas” é uma realização da Prefeitura de Olímpia em parceria com o grupo de empresários que organiza o OBA Festival, um dos mais conhecidos e concorridos carnavais do País, com apoio do Thermas e do grupo Enjoy Hotéis & Resorts.