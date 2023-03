Thermas dos Laranjais lança promoção exclusiva para mulheres

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, todas que visitarem o parque em 8 de março terão direito a meia-entrada.

O Thermas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado da América Latina, vai prestar uma homenagem especial às mulheres em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Todas que visitarem o Thermas no dia 8 de março terão direito a meia-entrada para aproveitar as mais de 55 atrações do parque mais amado do Brasil.

A promoção vale para todas as mulheres, exceto aquelas que já possuem direito a meia-entrada conforme as regras do parque. Os ingressos são limitados e poderão ser adquiridos pelo site do parque – https://loja.termas.com.br/ – ou em qualquer ponto de venda autorizado. A promoção não é cumulativa com outras promoções vigentes e direitos já adquiridos.

Aproveite esta chance única de celebrar a força, a coragem e as conquistas das mulheres no Dia Internacional da Mulher no Thermas dos Laranjais.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado na Estância Turística de Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

São mais de 55 atrações para todas as idades, com diversos complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, piscinas de surfe, sonolência e ressurgência, rio de correnteza, área kids e parque infantil, entre outras, abastecidas por águas quentes naturais. Principal responsável pelo desenvolvimento do turismo na região, o parque, inaugurado em 1987, funciona os 365 dias do ano e emprega mais de 500 colaboradores diretos.

