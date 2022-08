Thermas dos Laranjais lança promoção com 50% de desconto aos domingos

Ação ocorrerá durante todo o mês de agosto e terá objetivo social, por meio da arrecadação de alimentos com visitantes do parque.

Durante o mês de agosto, todo mundo paga meia entrada aos domingos no Thermas dos Laranjais! O desconto de 50% será válido para quem doar 1 quilo de alimento não-perecível (arroz, feijão, óleo ou leite).

“Estamos realizando essa promoção aos domingos para que todos possam curtir as nossas atrações em família. É sempre muito gratificante ver a alegria das pessoas aqui no parque, além de ser uma ótima oportunidade de elas conhecerem o Thermas”, explica o presidente do parque, Jorge Noronha.

Com mais de 55 atrações, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e está entre os mais desejados do Brasil! O parque é famoso pelas águas termais.

Entre as atrações, estão o Complexo Lendário, com cápsulas em queda livre; toboáguas com 30 metros de altura, como o Kamikaze e o Everest; e a Asa Delta, com uma estrutura que imita uma pista de skate e possui 18 m de altura, podendo chegar a 60km/h. Além da primeira montanha-russa aquática do Brasil.

Para quem deseja relaxar, pode contar com as piscinas de ondas artificiais, Rio Lento e a Piscina de Ressurgência (inspirada no Mar de Israel, à base de sal, primeira do tipo no mundo). Além de ofurôs que atingem 40°C, Clube das Crianças, com atrações exclusivas aos pequenos, e uma rede com mais de 30 bares e restaurantes.

Regras para o desconto